Instituto Dagaz promove exibição de filmes em comemoração ao Dia da Árvore

Matéria publicada em 20 de setembro de 2022, 13:01 horas

Volta Redonda – Nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, para comemorar o Dia da Árvore, o Instituto Dagaz em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e com a Coordenadoria do Ensino do Médio Paraíba, realizará três sessões especiais do Cine Clube Dagaz na sede da entidade no Ciep 299, no Bairro Santo Agostinho em Volta Redonda.

Os filmes que serão exibidos são: Awá: filhos da Floresta 1; Awá: filhos da Floresta 2 e Awá: filhos da Floresta 3, produzidos pelo Greenpeace Brasil, de autoria de Bernardo Câmara e Eliza Capai. Todos fazem parte da mostra Circuito Tela Verde, que tem como objetivo divulgar, estimular e promover atividades de Educação Ambiental. As sessões acontecerão às 8h30min e 15h com entrada gratuita. A classificação é livre.

De acordo com a presidente do Dagaz, Marinez Fernandes, O instituto trabalha com ações que estão alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que fazem parte da Agenda 2030 da ONU . Trata-se de um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015 pelos 193 países membros. A agenda é composta por 17 objetivos ambiciosos e interconectados, desdobrados em 169 metas, com foco em superar os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo, promovendo o crescimento sustentável global até 2030.

– Por alinharmos nossas ações com os 17ODS, não poderíamos deixar de comemorar o Dia da Árvore, uma data tão importante que serve de alerta para a preservação de nossas matas e florestas, vamos preservar, lutar por uma vida mais sustentável e multiplicar essas ações principalmente para nossas crianças visando despertar nelas a consciência ambiental – completa Marinez Fernandes, presidente do Dagaz.

As Palestras e o bate papo sobre os temas levantados durante a exibição dos filmes ficam a cargo de Carla Araujo, produtora do Cinestesia.

O Instituto Dagaz fica localizado no CIEP 299, Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, Sem Número, Santo Agostinho, Volta Redonda

Sobre o Dia da Árvore:

O Dia da Árvore é comemorado no dia 21 de setembro. Esta data foi escolhida por anteceder o início da primavera no Hemisfério Sul que, dependendo do ano, pode ocorrer entre os dias 22 e 23 de setembro.

O objetivo deste dia é conscientizar sobre a importância da preservação das árvores e das florestas, incentivando a proteção do meio ambiente com atitudes que trazem benefícios à natureza.

O Brasil tem uma árvore que é o seu símbolo, o Pau-Brasil (Caesalpinia echinata). A árvore foi declarada árvore nacional através da Lei nº 6.607, de 7 de dezembro de 1978.

