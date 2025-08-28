Instituto Dagaz realiza ação cultural em escolas de Volta Redonda

Volta Redonda – O Instituo Dagaz promoveu, entre terça (26) e quarta-feira (27), uma ação cultural e educativa para o CIEP 484 Toninho Marques, no bairro Belmonte, em Volta Redonda. Focada nos alunos do 9º ano do CIEP e da Escola Municipal Wandir de Carvalho, a atividade Rap Rima Com Escola, dentro do projeto Cinestesia às Margens, envolveu os jovens em uma rica troca de experiências.

A atividade foi conduzida pelo músico educador popular e pedagogo Thiago Elniño, que usou o rap para falar sobre cultura, identidade, igualdade racial e transformação social. Com a energia do hip hop, o evento virou um espaço de aprendizado e reflexão.

“O Rap Rima Com a Escola é um projeto que já acontece há mais de 15 anos, sempre sendo um mediador entre os conhecimentos das ruas e o saber acadêmico. Nosso objetivo é criar bons momentos com os adolescentes, aprender com eles e também transmitir o que sabemos. É sempre muito bom estar com o Instituto Dagaz, essa parceria que se firma a cada ano, e que vamos continuar fortalecendo por muito tempo, conectando e aprendendo junto com a molecada”, afirmou Thiago Elniño.

Com patrocínio da NTS (Nova Transportadora do Sudeste) CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) por meio das Leis de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, com apoio das Secretarias de Estado de Educação (SEDUC-RJ) e Cultura e Economia Criativa (SECEC-RJ), O projeto Cinestesia, do Instituto Dagaz, é uma iniciativa que leva cinema a escolas, instituições socioeducativas, praças e até mesmo residências, promovendo rodas de conversa sobre temas cotidianos e realidades locais. Nesta edição, o projeto ganhou uma atividade diferenciada, que é a utilização dos temas e entendimentos gerados pelo debate, como matéria prima para uma mini palestra/oficina de rap utilizando as metodologias do projeto Rap Rima com Escola do artista Thiago Elniño.

A diretora adjunta da Escola Municipal Wandir de Carvalho, Paula Braga, comentou o impacto da atividade.

“O hip hop é um movimento cultural popular que deve ser acessível a todos. Estamos muito felizes em proporcionar esse momento aos nossos alunos e trazer novas referências que podem mostrar caminhos através da cultura e da educação, promovendo transformação em suas vidas. Esperamos poder repetir esse momento muitas vezes mais, em parceria com o Instituto Dagaz.”

O diretor do CIEP 484 Toninho Marques, Marcos Paulo Henrique, também falou sobre o significado do evento.

“Hoje, com nossa parceria com o Instituto Dagaz, estamos recebendo os alunos do Wandir de Carvalho para esse momento cultural com o rapper Thiago Elniño. Foi uma atividade que dialogou diretamente com os interesses dos estudantes, proporcionando uma troca de aprendizados muito prazerosa”, disse.

O Rap Rima Com Escola já passou por locais como o SESC-RJ, Fundação CSN, Prefeituras Municipais de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, São Paulo, Belo Horizonte e Juiz de Fora, entre outros. A cada nova edição, o projeto reafirma seu compromisso de transformar a educação através da arte e da cultura, aproximando os jovens das discussões sociais e incentivando o pensamento crítico.

Polo CIEP 484 Toninho Marques – Instituto Dagaz

O Instituto Dagaz oferece atividades gratuitas no CIEP 484 Toninho Marques, como Ballet, Futsal, Basquete 3×3 e Ginástica Funcional, além de exibição de filmes no Cineclube Dagaz.

Matrículas

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no CIEP 484 Toninho Marques (Avenida Deputado Júlio Caruso, s/n, Bairro Belmonte).

Para participar, são necessários a identidade e CPF do responsável, identidade e CPF da criança, e comprovante de residência.

Atividades