Instituto Dagaz retoma exibições itinerantes de filmes do Cinestesia

Matéria publicada em 2 de setembro de 2022, 11:56 horas

Estão abertas as inscrições para escolas públicas de nove cidades do Sul Fluminense e duas do Centro Sul do Estado

O Instituto Dagaz abre inscrições para escolas públicas que desejam receber o projeto itinerante Cinestesia, que leva exibições gratuitas de filmes, documentários, curtas e médias metragens para estudantes do ensino fundamental, médio e da Educação para Jovens e Adultos (EJA). Atualmente o projeto atende escolas públicas de nove municípios do Médio Paraíba e dois da Região Centro Sul: Volta Redonda, Rio Claro, Pinheiral, Porto Real, Quatis, Resende, Itatiaia, Vassouras e Mendes.

A presidente do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, conta que o objetivo do Cinestesia é diminuir as distâncias e democratizar o acesso às artes, cultura e informação para a população de comunidades em situação de risco e vulnerabilidade social.

– O ‘Cinestesia’ é considerado muito mais do que um pólo de exibição cinematográfica, pois vai muito além do entretenimento do cinema, sendo usado como uma poderosa ferramenta para a transformação social. O objetivo é fazer pensar, provocar o desenvolvimento de uma consciência e de um senso crítico – conta Marinez Fernandes, presidente do Instituto Dagaz.

O acervo do Cinestesia é formado por filmes não comerciais que provocam discussões de temas pertinentes à realidade local, através de roda de conversas coletivas em cima da abordagem da obra cinematográfica e assuntos cotidianos.

As inscrições para as escolas que desejam receber o projeto podem ser feitas na sede do Instituto Dagaz, no Condomínio Cultural, localizado no CIEP 299 – Jiulio Caruso na Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, s/nº, Santo Agostinho – Volta Redonda. O funcionamento da secretaria é de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h30min. Ou pelo telefone (24) 99999-7732 e pelo e-mail [email protected]