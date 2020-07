Internauta oferece recompensa por cachorra desaparecida, no distrito da Califórnia

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 16:43 horas

‘Pretinha’, da raça Labrador, desapareceu no dia 07; dono oferece recompensa de R$ 300,00

Barra do Piraí- O internauta Nildo Dantas entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE nas redes sociais pedindo ajuda para encontrar sua cachorra de estimação: “Pretinha”, da raça Labrador, cor preta, que desapareceu no dia 07, do distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Nildo está oferecendo uma recompensa de R$ 300,00 para quem encontrar o animal. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de “Pretinha” pode entrar em contato pelos números: (24) 3341-6699 ou 99942-3322.