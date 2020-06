Internauta oferece recompensa por gata desaparecida em Pinheiral

Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 16:50 horas

Pinheiral- A internauta Daniella Torres entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE nas redes sociais pedindo ajuda para localizar a sua gata de estimação, que atende pelo nome de ‘Malu’.

Daniella está oferecendo recompensa de R$ 100,00 para quem encontrar ‘Malu’, que desapareceu no dia 26 de maio, no bairro São Jorge, em Pinheiral.

Informações sobre o paradeiro do felino pelo telefone: (24) 97402-9280, Daniella explicou que esse número tem WhatsApp e as pessoas também podem ligar a cobrar para passar as informações.