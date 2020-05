Internauta pede ajuda para encontrar cachorro desaparecido em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de maio de 2020, 12:17 horas

Volta Redonda – A moradora de Volta Redonda, Elayne Cristhina Velasco, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE pedindo ajuda para sua irmã, Márcia Martins Velasco, encontrar um cachorro que desapareceu na quarta-feira (27), por volta do 12h na Rua Artur Luiz Correia, na altura do nº 517, no bairro Barreira Cravo, em Volta Redonda.

O animal é da raça Lulu da Pomerânia (Spitz Alemão), de cor marrom, e atende pelo nome de Ted.

Segundo Elayne, o cachorro conseguiu fugir do imóvel onde sua irmã mora no horário do almoço, pela porta da cozinha. Familiares tiveram a informação que o animal havia sido atropelado e que um carro, modelo Fiat Uno, branco, havia passado no local após o atropelamento.

– A gente mora aqui há pouco tempo. Nos informaram que ele foi atropelado, mas que estava bem. E que um carro branco passou pouco tempo depois e um homem, não identificado, levou o Ted para ser atendido por um veterinário. Já buscamos informação com vários veterinários e ninguém sabe de nada. Em casa, uma criança está chorando por falta do cachorro. Não está se alimentando também. Gostaríamos de pedir ajuda e quem souber de algo, por favor, que entre em contato – disse.

Quem tiver informações sobre o cão pode entrar em contato pelos telefones: (24) 9 98708814 / (24) 9 999120560 / (24) 9 993265852. Falar com Márcia Velasco.