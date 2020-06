Internauta pede ajuda para encontrar cão desaparecido em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de junho de 2020, 13:56 horas

Trata-se de um Labrador, macho, de três anos e meio, de porte grande e pelagem preta com detalhes em branco na região do peito, que atende pelo nome de ‘Petruquio’.

Volta Redonda – A moradora de Volta Redonda, Tatiana Eny Torturella, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE pedindo ajuda para encontrar seu cachorro que desapareceu na manhã do dia 05 deste mês, uma sexta-feira, na Rua Alvorada, próximo ao nº 351, no bairro São Sebastião, em Volta Redonda.

Segundo Tatiana Torturella, a família mora em um sítio e ‘Petruquio’ estava acompanhado de outros dois cães, momentos antes do desaparecimento.

– Moro em um sítio. No local, tem área com morros. Ele nunca tinha sumido antes. Nesse dia, por volta das 6h, todos saíram e apenas dois retornaram para casa. Meu marido já rodou toda a área e não o encontrou. Gostaria de pedir ajuda, solicitar que quem o veja, o reconheça através das fotos e souber de algo, por favor, que entre em contato. Estamos muito preocupados – disse.

A dona do Labrador pede atenção para as pessoas que o encontrarem na rua, pois apesar de ser manso, não está acostumado a ficar na rua e ter contato com pessoas desconhecidas.

Quem tiver informações sobre o cão pode entrar em contato pelos telefones: (24) 9 99579199 ou (24) 9 998661874. Falar com Tatiana ou Wagner.