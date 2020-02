Internauta pede ajuda para encontrar filhotes de Dalmata desaparecidos

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 18:32 horas

Volta Redonda- A internauta Gabriela Stefani entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE, nas redes sociais, pedindo ajuda para localizar o casal de filhotes, da raça Dalmata, que desapareceu na madrugada de quarta-feira (04), na Rua Vista Alegre, Morro da Caviana, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

O macho chama Pongo e a fêmea Tóquio, eles têm seis meses de idade. A última informação que a família teve foi de que eles foram vistos no bairro Aero, mas quando Gabriela chegou no local não encontrou os cachorros.

O filho de Gabriela está muito triste sentindo a falta dos animais de estimação.

– Meu filho dormia perto dos animais e ele não está bem com a ausência deles – disse a internauta.

Os animais têm as seguintes características: o macho é branco da mancha marrom e de olho claro e a fêmea é branca da orelha preta, olhos pretos tendo uma pinta no olho.

Qualquer informação sobre o paredeiro dos animais devem ser enviada para os números: 99907-5144 ou 98863-7145, falar com Gabriela ou Jurandir, proprietários dos filhotes.