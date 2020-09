Internauta procura por cão desaparecido em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de setembro de 2020, 10:51 horas

Volta Redonda – A internauta Mayara Fernandes, de 30 anos, moradora do bairro Jardim Cidade do Aço, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE através das redes sociais para pedir ajuda da população para encontrar seu cão de estimação, que atende pelo nome de ‘Jake’, desaparecido desde o último domingo, dia 06, em Volta Redonda.

Mayara acredita que ‘Jake’ possa estar circulando pelos bairros próximos à sua residência.

– Acredito que ele possa estar nas redondezas do bairro Retiro – comentou, ressaltando que o cão é mestiço e de pequeno porte.