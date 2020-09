Internauta reencontra cão desaparecido em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de setembro de 2020, 09:19 horas

Volta Redonda – A moradora de Volta Redonda, Thaís Cruz, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE através das redes sociais para informar que conseguiu encontrar seu cão, da raça Shitzu, que estava desaparecido desde a tarde de domingo, dia 30, quando fugiu de casa, no bairro São Luiz.

O cão, que atende pelo nome de Jhonny, foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (31), por duas moradoras do bairro Jardim Amália, identificadas como Romilda Andrade e Dandara Andrade, próximo ao Posto Borba Gato, na BR-393. Thaís Cruz ressalta que a ajuda foi possível, graças a solidariedade da população e compartilhamentos da notícia sobre o desaparecimento de Jhonny, através das redes sociais; além da publicação do jornal.

– A Romilda, moradora do Jardim Amália II, disse que encontrou o Jhonny na BR-393, próximo ao posto Borba Gato. O resgatou e o levou pra casa. Ela viu ontem os posts nas redes sociais e no Diário do Vale e entrou em contato com a gente – explicou.

Em conversa com o DIÁRIO DO VALE, Romilda Andrade explicou que passava de carro com sua filha pelo local e que o cão estava seguindo seu veículo. A moradora comenta que após encontrá-lo, viu as publicações na internet e entrou em contato com os donos.

– Jhonny estava muito triste quando o encontramos. Ele estava sujo e demos um banho nele. Assim que entramos em contato com o pai da Thaís, ele foi até minha casa. Depois que vimos o encontro deles, foi muito legal. Acho que quem encontra, deve devolver. Tanto a família quanto o cão, sofrem muito com essa situação. Assim que o Jhonny encontrou o pai da Thaís, deu para sentir o coraçãozinho dele batendo forte. Foi emocionante – explicou.

Após ser notificada sobre o resgate, Thaís Cruz fez um desabafo em suas redes sociais, onde publicou um vídeo mostrando a chegada de Jhonny de volta ao lar.

– Mais de 24h de muita angústia e sofrimento, sem saber onde o Jhonny estava. Mas graças a Deus e a todos que ajudaram a compartilhar, estamos com ele de volta – comemorou.