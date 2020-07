Internautas iniciam campanha para ajudar famílias vítimas de incêndio em Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 11:21 horas

Famílias necessitam de alimentos, roupas, calçados, eletrodomésticos, móveis e materiais de construção

Barra Mansa – Uma corrente do bem iniciada no dia 09 de julho através de um grupo de Whatsapp, após um imóvel localizado no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, pegar fogo, continua ajudando famílias no município. Cerca de 94 pessoas vêm arrecadando doações com o objetivo de ajudar pessoas que necessitam de donativos em diversas situações.

Duas famílias perderam seus bens após um incêndio na tarde de quarta-feira, 22, no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa. Na ocasião, três imóveis foram atingidos, mas o terceiro estava desocupado, segundo informações. Cientes da necessidade das famílias vítimas desse incêndio, o grupo se uniu novamente. As vítimas do incêndio dessa quarta-feira, 22, são Clissia Brandão, de 30 anos, mãe de uma menina de apenas 8 anos; e Valdineia Amaral, de 40 anos, casada e mãe de um menino de 13 anos.

A fisioterapeuta Amanda Schettini, de 38 anos, explica a origem do grupo e ressalta que em menos de um mês de formação, cerca de dez famílias já foram beneficiadas.

– O grupo foi criado devido o incêndio na casa da Dona Ondina, no Ano Bom. No momento em que criamos, percebemos que poderíamos mantê-lo, para podermos ajudar mais pessoas; e após termos conhecimento sobre esse incêndio no bairro Paraíso, começamos as arrecadações. Até termos conhecimento desse incêndio, chegamos a ajudar dez famílias com diversos donativos – explicou.

De acordo com Amanda, o grupo arrecada: alimentos, roupas, calçados, produtos de higiene pessoal, móveis, eletrodomésticos e materiais de construção. Ela ressalta que nesses dois dias, já conseguiram algumas doações para as famílias do incêndio dessa quarta-feira.

– Já estamos nos mobilizando e conseguimos um fogão, além de cestas básicas. Estamos aguardando resposta de possíveis doadores para uma cama. As vítimas desse incêndio necessitam de ajuda e duas geladeiras, neste momento, também farão toda a diferença.

A fisioterapeuta ressalta o ato de generosidade envolvido no projeto. ”As pessoas têm sido muito generosas e graças a Deus, temos conseguido ajuda de muitas pessoas’’, finalizou.

Quem tiver o interesse em participar do grupo, pode entrar através do link: https://chat.whatsapp.com/HY9KFdnsilg0zjILSq2nNC

Quem tiver o interesse em entrar em contato diretamente com as vítimas do incêndio, pode entrar em contato através dos telefones: (24) 9 99133182, falar com Valdineia Amaral e (24) 9 99480949, falar com Clissia Brandão.