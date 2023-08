Intervenções do Revit-BM segue para o Ano Bom nos próximos dias

Barra Mansa – Na manhã desta quinta-feira (31), o subprefeito da Região Leste e coordenador do Revit BM, Marco Chiesse; os secretários de Governo, Luiz Furlani, e de Manutenção Urbana, Cesar Carvalho, além do presidente da Câmara, Paulo Sandro e do vereador Paulo Chuchu, acompanharam os trabalhos do Revit-BM m alguns pontos da cidade.

No Ano Bom, a comitiva visitou a Rua Tenente José Eduardo para vistoriar o local e, posteriormente, iniciar os serviços do Revit-BM, que seguirão até a Rua Major José Bento. Em seguida, o grupo foi até a Avenida Argemiro de Paula Coutinho, na Beira-Rio, onde a intervenção já está entrando na fase final de execução.

Segundo o subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse, as ações do Revit BM têm sido fundamentais para manter a cidade em boas condições. “Não se trata apenas de tornar a cidade mais bonita, mas buscamos garantir que as pessoas tenham segurança e tranquilidade em transitar nas ruas. Estamos trabalhando em diversos pontos da cidade e vamos seguir com esse projeto em outros pontos”, adiantou.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, disse que a prefeitura segue trabalhando e buscando o melhor para a cidade. “Vamos continuar trabalhando para que outras vias também possam receber esse projeto que tem dado cara nova a cidade e garantindo mais segurança a todos”, disse Furlani.

O vereador Paulo Chuchu também acompanhou os serviços e fez um apelo para a população. “Essa região da Beira-Rio é uma área que eu sempre visito e, com esse serviço, além de podermos contemplar o Rio Paraíba, temos uma maior sensação de segurança. É importante que todos colaborem para manter a limpeza em dia”, ressaltou.

Os serviços do Revit BM também estão sendo executados na Ponte Ataulfo Pinto do Reis, a Ponte dos Arcos, e na Praça da Matriz, no Centro.