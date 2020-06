Inundação de elevatória prejudica abastecimento de água no Parque do Contorno

Matéria publicada em 27 de junho de 2020, 16:11 horas

Volta Redonda – O Saae VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informa que nesse sábado, dia 27, a elevatória que abastece o bairro Parque do Contorno parou de operar devido a uma inundação. Técnicos da autarquia já estão no local para avaliar os procedimentos de manutenção.

O problema foi causado por falta de drenagem de água no local, devido a obra de um novo condomínio que está sendo construído ao lado da elevatória. O mesmo problema já havia ocorrido em outra ocasião. A autarquia solicita aos moradores do bairro Parque do Contorno que economizem água.