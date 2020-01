IPTU de 2020 terá 15% de desconto em cota única

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 09:06 horas

Resende- Mais de 33 mil contribuintes de Resende já podem receber os carnês de pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e quitar o tributo em condições especiais. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Fazenda, anunciou o desconto de 15% nos pagamentos em cota única referentes aos imóveis residenciais e comerciais da cidade, cujo prazo se estende até o dia 28 de fevereiro.

Além da cota única, a Prefeitura também oferecerá a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes, com 5% de desconto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, os carnês começaram a ser entregues via correio no último dia 10. No entanto, quem quiser optar por não aguardar a chegada deve procurar a Divisão de Arrecadação Tributária (DAT), no Centro Administrativo da Prefeitura de Resende, ou imprimir a segunda via do documento através do site oficial da Prefeitura.

As formas de acesso ao carnê de pagamento, inclusive, estão previstas no decreto nº 12669/19, que diz que o contribuinte deve procurar a repartição fiscal competente, caso não ocorra o recebimento pelo correio até a data estipulada.

– O IPTU é um imposto muito importante, pois sua arrecadação fica integralmente no município, diferente de outras receitas como o ICMS, por exemplo, que precisa ir para o Governo do Estado e depois retornar ao município através de repasses.

Recomendamos que a população aproveite o desconto de 15% na cota única e aproveite o valor com essa condição especial – ressaltou o secretário Paulo Roberto Russo.

Ainda de acordo com o secretário, além do desconto de 15% para quem quitar o imposto em uma única vez, a prefeitura também vai conceder uma redução de 5% para quem fizer o pagamento parcelado. Para isso, no entanto, é necessário que o contribuinte faça o pagamento das mensalidades sempre em dia, respeitando a data de vencimento impressa no carnê.

O imposto representa uma das principais fontes de arrecadação própria do município e pode ser quitado nas agências do Banco do Brasil, Itaú e Caixa Econômica Federal, além das casas lotéricas da cidade. A arrecadação é revertida em obras e melhorias para a cidade. Neste ano, previsão da Secretaria Municipal de Fazenda é que sejam arrecadados cerca de R$ 25 milhões.