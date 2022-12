IPTU: Prefeitura amplia horário de atendimento neste fim de ano em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2022, 09:50 horas

Guichês funcionarão até o dia 29 (quinta-feira), das 9h às 17h, para quem precisa emitir segunda via para pagamento referente a 2022

A partir da próxima segunda-feira (26), o horário de atendimento relacionado ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) será ampliado, em cerimônia no Palácio 17 de julho, no bairro Aterrado. Até o dia 29 (quinta-feira), os contribuintes poderão gerar a segunda via para pagamento, comparecendo aos guichês 9 e 10, no térreo da prefeitura, das 9h às 17h, ou através do site vr.rj.gov.br/iptusegundavia.

“A Secretaria de Fazenda não medirá esforços para que os contribuintes paguem dentro do exercício, evitando que seja incluído em Dívida Ativa, sofrendo acréscimos de até 80%. Quem deve, por exemplo, R$ 100 de IPTU, se deixar para pagar no ano que vem, a pessoa terá que pagar aproximadamente R$ 180, devido a correção, juros, multas, etc”, explicou a subsecretária municipal de Fazenda, Lygia Morelli.

ISS

O prefeito Antônio Francisco Neto afirmou que também vai conversar com os contadores do município para que eles incentivem os clientes que ainda não recolheram o Imposto Sobre Serviços (ISS).

“Vou chamar o vereador Luciano Mineirinho que, assim como os contadores, tem sido um parceiro do município, para que orientem seus clientes sobre a importância do recolhimento do ISS para a arrecadação do município. Esse valor ajuda e muito nos investimentos e manutenção da cidade”, disse Neto.