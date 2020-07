Itatiaia adere campanha de combate a violência contra a mulher

Itatiaia – O município aderiu a “Campanha Sinal Vermelho para a Violência Doméstica”, que busca incentivar que mulheres em situação de violência denunciem. A proposta visa acolher, nas farmácias, as mulheres em vulnerabilidade. Para isso os profissionais que atuam no ramo farmacêutico serão treinados para o acolhimento das vítimas.

A medida deverá ser mantida durante o isolamento social, em meio à pandemia da Covid-19, apontado como um dos períodos de maior incidência de violência doméstica.

– Muitas vítimas estão com dificuldade de denunciar o agressor ou de buscar ajuda, algumas por estarem o tempo todo em sua companhia”, afirmou a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Pimentel Cavallari – afirmou a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Pimentel Cavallari.

O próximo passo para o início da campanha é um treinamento com os atendentes das farmácias que aderirem e também o preparo de todo material de divulgação. Luciana explica que a participação dos atendentes de farmácia na campanha consiste na comunicação com a polícia e no acolhimento da vítima.

– Os atendentes não serão conduzidos a delegacia e nem, necessariamente, serão chamados a testemunharem. A ideia é incentivar a vítima a desenhar um “X” na mão e exibi-lo ao atendente ou farmacêutico. Assim, o balconista acionará as autoridades competentes. Acreditamos que um simples sinal pode salvar a vida de uma mulher vítima de violência doméstica – disse.

A campanha é fruto de uma parceria entre a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).