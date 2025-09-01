Itatiaia amplia horários de ônibus entre Penedo e o Centro

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia informa que, a partir desta segunda-feira (1º), estão em vigor os novos horários de circulação dos ônibus que fazem o trajeto entre Penedo e Itatiaia, nos dois sentidos. A ampliação contempla tanto os dias úteis quanto os finais de semana e feriados, oferecendo mais opções de deslocamento para moradores, trabalhadores e turistas que utilizam o transporte público municipal.

O objetivo da expansão dos horários, nos dois itinerários, realizada pela empresa responsável pelo serviço, foi melhorar o fluxo de passageiros, especialmente aqueles que atuam nos setores hoteleiro, gastronômico e turístico, além de atender à crescente demanda da população local e de visitantes no bairro.

A nova grade de horários está disponível nas redes sociais da Prefeitura, como Facebook e Instagram e diretamente na empresa de transporte. O prefeito Kaio Márcio falou sobre a ampliação do horário.

“Essa ampliação nos horários dos ônibus é um passo importante para melhorar a mobilidade entre Penedo e Itatiaia. Sabemos o quanto esse trajeto é essencial para os trabalhadores, moradores e turistas que movimentam nossa economia. Estamos atentos às necessidades da população e comprometidos em buscar soluções práticas. Essa é mais uma ação que reforça nosso compromisso com um transporte público mais eficiente e acessível para todos. Seguiremos trabalhando para oferecer uma cidade cada vez mais conectada e acolhedora”, finalizou.