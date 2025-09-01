segunda-feira, 1 setembro 2025
Fale conosco

Itatiaia amplia horários de ônibus entre Penedo e o Centro

Mudança vale para dias úteis, finais de semana e feriados, atendendo moradores, turistas e trabalhadores do setor hoteleiro

by alice couto

Foto: Divulgação

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia informa que, a partir desta segunda-feira (1º), estão em vigor os novos horários de circulação dos ônibus que fazem o trajeto entre Penedo e Itatiaia, nos dois sentidos. A ampliação contempla tanto os dias úteis quanto os finais de semana e feriados, oferecendo mais opções de deslocamento para moradores, trabalhadores e turistas que utilizam o transporte público municipal.

O objetivo da expansão dos horários, nos dois itinerários, realizada pela empresa responsável pelo serviço, foi melhorar o fluxo de passageiros, especialmente aqueles que atuam nos setores hoteleiro, gastronômico e turístico, além de atender à crescente demanda da população local e de visitantes no bairro.

A nova grade de horários está disponível nas redes sociais da Prefeitura, como Facebook e Instagram e diretamente na empresa de transporte. O prefeito Kaio Márcio falou sobre a ampliação do horário.

“Essa ampliação nos horários dos ônibus é um passo importante para melhorar a mobilidade entre Penedo e Itatiaia. Sabemos o quanto esse trajeto é essencial para os trabalhadores, moradores e turistas que movimentam nossa economia. Estamos atentos às necessidades da população e comprometidos em buscar soluções práticas. Essa é mais uma ação que reforça nosso compromisso com um transporte público mais eficiente e acessível para todos. Seguiremos trabalhando para oferecer uma cidade cada vez mais conectada e acolhedora”, finalizou.

Você também pode gostar

Festival No Mesmo Barco transforma Praça Zumbi dos...

Barra Mansa recebe nova edição do ‘RJ Para...

Pinheiral capacita agentes de saúde com curso de...

VR: Bandas e fanfarras são destaque no 7...

Estado lança aplicativo 193RJ para pedidos de socorro

Nova UBM recebe nota máxima do MEC pelo...

Angra encerra campanha Agosto Lilás com programação no...

Feira da Roça promove produtos sustentáveis em VR

Homem mente sobre assalto para esconder vício, na...

Operação Tapa-buracos chega ao bairro Vista Alegre, em...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996