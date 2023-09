Itatiaia: eleições para o Conselho Tutelar acontecem dia 1º de outubro

Itatiaia – No dia 1º de outubro, a população brasileira vai às urnas para escolher os conselheiros tutelares. Em Itatiaia, a votação acontecerá no dia 1º de outubro, domingo, das 8h às 17h, em seis locais de votação. Para votar, o eleitor deverá apresentar documento oficial que contenha foto, podendo ser RG, passaporte, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho ou outros documentos oficiais. Não será permitido o voto só com título de eleitor.

A eleição dos candidatos habilitados por meio de voto direto, facultativo e secreto dos eleitores do município terá seu resultado final divulgado, após a homologação, no dia 08 de dezembro.

Responsáveis por garantir a preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes, eles são escolhidos por votação popular a cada quatro anos, sempre no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao do pleito presidencial.

A votação para os representantes dos Conselhos Tutelares será realizada, pela primeira vez, com urnas eletrônicas em todo o território nacional.

Os cinco candidatos mais votados serão considerados eleitos, ficando os demais por onde de votação como suplentes.

Confira os locais de votação:

– Colégio Municipal Reinaldo Maia Souto (atende os eleitores da própria escola + Ginásio Esportivo Jarbas José dos Santos + Casa de Cultura)

– Escola Municipal Professora Maria José de Aquino (atende os eleitores da própria escola + Escola Municipal Pedro de Souza Rangel)

– Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Grégori (atende os eleitores da própria escola + CIEP Brizolão 488 – Ezequiel Freire + Escola Municipal Professor Wagner Guimarães)

– Colégio Municipal Fernando Otávio Xavier (atende os da própria escola + Colégio Municipal Dom Ottorino Zanon) = Penedo

– Colégio Municipal Léa Duarte Jardim = Vila Flórida

– Escola Joaquim Miguel dos Santos = Maromba/Maringá