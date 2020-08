Itatiaia ganha nova unidade de ensino

A cidade passa a contar com mais um reforço na Educação, com a inauguração do Centro de Educação Infantil Neli Pereira da Silva, no bairro Vila Maia. A unidade tem capacidade para atender cerca de 120 alunos do berçário, maternal, pré I e pré II em uma área construída de 670m².

Esta é a quinta unidade a ser entregue para a população. Na semana passada foram inauguradas as Creches de Vila Flórida, Nova Conquista, Jardim Itatiaia e Marechal Jardim.

— É uma satisfação muito grande poder entregar mais esta unidade aqui em Vila Maia. Acabamos de inaugurar o Campo de Esportes aqui perto e semana passada foram entregues outros quatro Centros de Educação. Tenho certeza que essas construções são contribuições importantes para a economia das famílias e futuro dos nossos jovens — diz o prefeito Eduardo Guedes.

Além das salas de aulas, professores e da secretaria, o espaço conta ainda com vestiário, lavanderia, refeitório e lactário e uma área de lazer com playground, jardim e espaço para plantação de horta.

Ao todo, as cinco novas unidades atenderão mais de 500 crianças. Todas elas contam com espaços de desenvolvimento didático pedagógicos, salas amplas e arejadas, área de lazer, sistema de segurança integrado, infraestrutura para análise e desenvolvimento infantil e oferta de alimentação balanceada por nutricionistas da rede.

Homenageada

Na década de 80, Neli Pereira da Silva iniciou a sua carreira na área da educação como professora do Ensino Público Municipal e Estadual, em Volta Redonda.