Matéria publicada em 31 de março de 2021, 13:34 horas

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, através das secretarias municipais de Turismo e Ordem Pública, começou na manhã dessa terça-feira (29), a adesivação dos veículos de moradores e também dos comerciantes e trabalhadores de Penedo.

O cadastro e a adesivação visa agilizar o serviço de identificação dos veículos pela Guarda Municipal ,durante o controle de entrada e saída, como forma de enfrentamento a segunda onda da Covid-19, conforme dispõe o decreto nº 3628/21.

Para maior comodidade, os veículos adesivados terão o acesso liberado em Penedo, pelo bairro Jardim Martinelli, evitando possíveis filas e congestionamentos dos moradores e comerciantes da região.

Para adquirir o adesivo, o morador precisa se dirigir ao Portal de Informações Turísticas do bairro, munido de documento pessoal, como CPF e RG, da CNH, comprovante de residência e documentação do veículo. No local será preenchido um formulário e o adesivo é liberado na hora.O cadastro também acontece na Secretaria de Ordem Pública, na Rua Wanderbilt Duarte de Barros, no Centro.

Controle de veículos

O controle de entrada e saída de veículos é realizado pela Guarda Civil Municipal, de sexta a domingo, e também nos feriados, sendo sexta-feira, das 18h às 23h e nos demais dias do fim de semana e feriado, das 10h às 23h.Durante a semana o controle é feito de forma itinerante e pontual.

O decreto completo pode ser acessado no Boletim Oficial da Prefeitura, no endereçowww.itatiaia.rj.gov.br