Itatiaia inicia hoje a chamada escolar 2021 nas redes municipais de ensino

Matéria publicada em 30 de novembro de 2020, 12:39 horas

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inicia nesta segunda-feira, dia 30 de novembro, a chamada escolar da Rede Municipal de Ensino para o primeiro semestre de 2021.

O prazo de inscrição vai até o dia 11 de dezembro e é destinada aos alunos da Pré-Escola, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Segundo a secretaria municipal de educação, as inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h à 12h e das 13h às 17h, nas secretarias das escolas.

Para a realizar a inscrição da chamada escolar, o interessado deve apresentar cópia da certidão de nascimento e comprovante de residência. Já para o ato de matrícula que acontecerá em janeiro, os documentos necessários são: cópia da carteira de identidade e CPF do aluno e responsável, cópia cartão de vacina ou o cartão do SUS, foto 3×4, histórico escolar ou declaração de transferência, certificado de reservista, para os rapazes que já se apresentaram no exército. É necessário ainda que o aluno portador de necessidade especial apresente o laudo médico e o beneficiário do Bolsa Família apresente o cartão do programa.

– É de extrema importância e fundamental que os alunos e os responsáveis procurem a Unidade Escolar mais próxima de sua residência para realizar as inscrições para a chamada escolar, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. – Destacou o secretário de educação, Amarildo Veiga Ferri.

Em caso de dúvidas, confira os endereços e telefones da Rede Municipal de Ensino: Ensino Fundamental e EJA

Educação Infantil