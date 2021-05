Matéria publicada em 20 de maio de 2021, 11:10 horas

Itatiaia- Para aqueles moradores do município que ainda não foram imunizados com a segunda dose da vacina Coronavac, a secretaria de saúde de Itatiaia confirmou que a vacinação ocorrerá nesta sexta-feira, dia 21.

Com a chegada de uma nova remessa de 170 doses da vacina produzida no Instituto Butantan, na quarta-feira, dia 19, o setor de Imunização do município confirmou que vai conseguir atender toda a demanda que faltou.

Homens e mulheres devem ir à Policlínica a partir das 9h e para receber a dose, lembrando que o morador deve apresentar documento de identificação, comprovante de residência, cartão do SUS e carteira de vacinação com os dados da primeira dose.

– Essa é uma grande vitória da Saúde. Nossa equipe se empenhou muito e não mediu esforços para que essa nova remessa pudesse chegar ao município, trabalhando com muita seriedade. Enviamos o nome de cada morador de Itatiaia que estava sem a segunda dose e estivemos em contato o tempo todo com a Secretaria de Estado de Saúde – relatou o secretário de Saúde, Raphael Figueiredo Pereira.

A coordenadora de Imunização de Itatiaia, Andrea Millen, explicou que a imunização será realizada na sexta-feira, dia 21, para que os moradores das áreas mais afastadas sejam avisados com antecedência e não percam a data.

A Secretaria de Saúde orienta os moradores para que compareçam ao posto com máscara e sigam as regras de distanciamento.

Itatiaia chega a 21,6% da população imunizada com a primeira dose

De acordo com o último levantamento do setor de Imunização, até o dia 18 de maio, foram vacinados com a primeira dose contra a Covid-19, 6927 moradores, sendo 21,6% da população total. Com a segunda dose, o município chegou a 10,9% da população.