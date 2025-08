Itatiaia promove encontro sobre impactos da IA no trabalho e campo jurídico

Itatiaia – A Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itatiaia, em parceria com a faculdade UniDomBosco (AEDB), realiza, no próximo dia 14, o evento “Trabalho, Inteligência Artificial e Direito: Reflexões Contemporâneas”. A iniciativa é uma ação extensionista promovida pelo curso de Direito da instituição e será organizado na Câmara Municipal de Itatiaia, das 18h às 21h30.

https://www.even3.com.br/trabalho-inteligencia-artificial-e-direito-reflexoes-contemporaneas-610448 . O objetivo é promover um diálogo interdisciplinar sobre os impactos da Inteligência Artificial nas relações de trabalho e no campo jurídico. Os interessados em participar podem se inscrever por meio do link:

A programação inclui uma palestra temática ministrada pelos discentes da disciplina de Direito Digital e uma roda de conversa com representantes das áreas de Direito, Serviço Social, Ciência da Informação e do poder público local.

“A iniciativa reafirma o compromisso da universidade com a promoção do conhecimento aplicado e com a aproximação entre academia, poder público e sociedade civil. É uma excelente oportunidade para refletirmos coletivamente sobre os desafios éticos, sociais e legais que envolvem o avanço tecnológico e suas implicações no mundo do trabalho”, afirmou o professor e orientador do projeto, Vinícius Encrenazi.

O evento é gratuito, aberto ao público e contará com emissão de certificado para os participantes. Além disso, haverá um stand institucional da UniDomBosco com informações sobre os cursos oferecidos pela instituição.

“Esse evento é mais uma demonstração do quanto a parceria entre a Prefeitura de Itatiaia e as instituições de ensino tem gerado frutos importantes para a nossa população. Discutir temas como trabalho, inteligência artificial e direito é fundamental para prepararmos nossos jovens e trabalhadores para os desafios do presente e do futuro. Agradecemos a UniDomBosco – AEDB, especialmente ao curso de Direito, por essa iniciativa extensionista e reforçamos o compromisso em investir cada vez mais em qualificação, inovação e oportunidade para todos. Será um momento de troca de saberes, escuta e construção coletiva”, disse o secretário de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Felipe Santos.

A ação integra o calendário de eventos que fortalecem a política de qualificação, cidadania e inclusão promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em parceria com instituições de ensino da região.