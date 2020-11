Itatiaia prorroga Campanhas de vacinação contra a polio, sarampo e multivacinação até o dia 30/11

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 10:16 horas

Itatiaia- A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada em todo o estado do Rio de Janeiro, assim como a imunização contra o sarampo e a campanha de multivacinação.

No município de Itatiaia, a ação acontecerá até o dia 30 de novembro e a estratégia de vacinação será a mesma, em todos os postos de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em Itatiaia, o setor de Imunização, da Secretaria de Saúde, informou que até o dia 30 de outubro, foram imunizadas 1108 crianças de 4 anos, 11 meses e 29 dias, o que representa 68% da meta de vacinação contra a Poliomielite.

Segundo o setor de Imunização, o público-alvo da campanha são as crianças com idade de 01 ano a 04 anos 11 meses e 29 dias, que receberão uma dose da vacina contra a Poliomielite. A vacina para poliomielite é voltada para todas as crianças menores de cinco anos, mesmo que a caderneta esteja em dia.

Durante este mês, crianças e adolescentes na faixa etária de dois meses a 15 anos também devem ir aos postos com os responsáveis para atualizar os cartões de vacinação. Adultos de 20 a 49 anos que ainda não vacinaram contra o sarampo também devem comparecer às unidades de saúde para serem imunizados. Para serem vacinados, moradores e responsáveis devem ter em mãos o cartão do SUS e a caderneta de vacina.

Cartão do SUS

A Secretaria de Saúde destaca a importância de os moradores apresentarem o cartão do SUS para receberem a dose da vacina, independentemente da idade. Em Itatiaia, o cartão do SUS pode ser feito na hora, na unidade de saúde referência do morador. É preciso apresentar comprovante de residência e um documento com foto. Também é possível fazer o cartão do SUS na unidade do TFD – Tratamento Fora Domicílio, localizado no Centro.