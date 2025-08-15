sexta-feira, 15 agosto 2025
Fale conosco

Itatiaia realiza compra de itens de material esportivo para educação

Entre os 2.948 itens estão bolas, traves, tabelas de basquete, cones e medalhas

by alice couto

Foto: Divulgação PMI

Itatiaia – A prefeitura de Itatiaia anunciou, nesta sexta-feira (15), que adquiriu 2.948 itens de material esportivo para utilização de escolas e creches da rede municipal de ensino. São 55 tipos de material esportivo que serão utilizados pelos alunos da Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos, durante as atividades físicas. O material já será utilizado nos Jogos Estudantis de Itatiaia – JEMIT e JEMITINHO, que começarão neste sábado, dia 16, às 9h, na quadra do Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Gregori, no Campo Alegre.

Entre os tipos de material esportivo estão bolas de iniciação do número 3 ao 14; mini traves de futebol; mini tabelas de basquete; tapetes de E.V.A; bolas de futebol de campo; escadas de agilidade; bolas de vôlei; bolas de futsal/massa; bolas de handebol; bolas de basquete; bolas de rugby; medalhas de metal de participação; e cones.
“Estas aquisições de material esportivo representam um olhar e cuidado com nossas crianças e adolescentes. Os materiais serão fundamentais para o desenvolvimento e um incentivo aos jovens atletas de Itatiaia, pois ajudarão nas atividades de educação física. Além de proporcionar momentos de interação entre os alunos durante os jogos. Estamos trabalhando diariamente para que a educação pública de Itatiaia seja transformada”, destacou o prefeito Kaio Márcio.

Você também pode gostar

Frade é próximo bairro a receber Programa Comunidades...

Portos fluminenses movimentam 8,4 milhões de toneladas no...

Kátia Miki apresenta obras em andamento na saúde...

Homem com mandado de prisão por tráfico é...

Aumento do FOT ameaça competitividade da indústria, afirma...

VR: FACERJ organiza encontro de empresários para incentivar...

Paciente retorna à UPA Centro de Barra Mansa...

Artista Gabriel Rodrigues inaugura exposição em Volta Redonda

Palco Sobre Rodas tem agenda em oito bairros...

VR: Forças de segurança e Sejuv definem ações...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996