Itatiaia realiza compra de itens de material esportivo para educação

Itatiaia – A prefeitura de Itatiaia anunciou, nesta sexta-feira (15), que adquiriu 2.948 itens de material esportivo para utilização de escolas e creches da rede municipal de ensino. São 55 tipos de material esportivo que serão utilizados pelos alunos da Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos, durante as atividades físicas. O material já será utilizado nos Jogos Estudantis de Itatiaia – JEMIT e JEMITINHO, que começarão neste sábado, dia 16, às 9h, na quadra do Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Gregori, no Campo Alegre.

Entre os tipos de material esportivo estão bolas de iniciação do número 3 ao 14; mini traves de futebol; mini tabelas de basquete; tapetes de E.V.A; bolas de futebol de campo; escadas de agilidade; bolas de vôlei; bolas de futsal/massa; bolas de handebol; bolas de basquete; bolas de rugby; medalhas de metal de participação; e cones.

“Estas aquisições de material esportivo representam um olhar e cuidado com nossas crianças e adolescentes. Os materiais serão fundamentais para o desenvolvimento e um incentivo aos jovens atletas de Itatiaia, pois ajudarão nas atividades de educação física. Além de proporcionar momentos de interação entre os alunos durante os jogos. Estamos trabalhando diariamente para que a educação pública de Itatiaia seja transformada”, destacou o prefeito Kaio Márcio.