Itatiaia realiza mutirão de espirometria para agilizar exames respiratórios

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou um mutirão de exames de espirometria, na Policlínica Municipal, na última sexta-feira (15). Ao todo foram contemplados 34 pacientes.

A ação foi realizada nos períodos da manhã e da tarde para pacientes que foram previamente agendados. O mutirão buscou reduzir a fila de espera para o procedimento.

“Esta iniciativa foi muito importante para que a população tivesse acesso a um exame fundamental para o diagnóstico de doenças respiratórias. Seguimos trabalhando para que a população tenha uma saúde pública de qualidade com agilidade para que o tratamento seja eficaz”, disse o prefeito Kaio Márcio.

A espirometria é um exame que avalia a função pulmonar. O procedimento mede a quantidade e a velocidade do ar que entra e sai dos pulmões durante a respiração.

“O exame não é invasivo e é indolor. A espirometria é indicada para diagnosticar doenças respiratórias, como asma, doença pulmonar obstrutiva (DPOC), fibrose pulmonar, entre outras. Com o mutirão, além de facilitar o acesso dos pacientes é possível avaliar a gravidade da doença, acompanhar a resposta ao tratamento e avaliar a capacidade pulmonar”, destacou a secretária de Saúde, Giane Gioia.