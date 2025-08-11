segunda-feira, 11 agosto 2025
Itatiaia reforça combate à violência contra mulher com palestra para militares

Secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Cavallari, foi convidada a palestrar sobre os 19 anos da Lei Maria da Penha, seus avanços e desafios

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Itatiaia – A secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Itatiaia, Luciana Cavallari, participou, na última sexta-feira (8), de uma palestra para os formandos de 2025 da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende. Pelo terceiro ano consecutivo, ela foi convidada para falar sobre violência contra a mulher, abordando, neste ano, os 19 anos da Lei Maria da Penha, seus avanços e desafios.

A secretária destacou que a lei, considerada a terceira melhor do mundo em proteção às mulheres, trouxe importantes conquistas, como a criação dos juizados de violência doméstica, a concessão de medidas protetivas em até 48 horas, a implementação de grupos reflexivos para agressores, a união das redes de enfrentamento e o reconhecimento da violência psicológica.

Em Itatiaia, avanços foram observados, como a criação da Ronda Maria da Penha, que fiscaliza o cumprimento das medidas protetivas e atua na cidade. Apesar disso, a conscientização plena sobre a violência contra a mulher ainda é um desafio.

Na palestra, Cavallari apresentou dados, tipos de violência, canais de denúncia, conceitos de igualdade de gênero e outras leis de proteção à mulher. Segundo ela, a receptividade dos futuros oficiais foi muito positiva e o interesse pelo tema foi grande.

“Esses homens e mulheres irão para diversos locais do país e, em alguns casos, serão a única autoridade presente. É essencial que conheçam a legislação e saibam identificar crimes contra a mulher para agir de forma adequada”, afirmou.

Luciana também reforçou a importância da prevenção. “Não se trata apenas de punir, mas de prevenir. Quanto mais informação tivermos circulando, mais vidas serão salvas.”

A Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Itatiaia mantém ações de prevenção e combate à violência doméstica, como palestras, projetos de conscientização, placas informativas e parcerias com redes de educação, saúde e assistência social. Para marcar os 19 anos da Lei Maria da Penha, o município realiza eventos durante o mês de agosto, incluindo palestras em escolas e empresas.

Uma dessas iniciativas já acontece neste sábado (16), às 14h, no AeroClube de Resende, no Centro Resende de Paraquedismo e Lazer, com a presença da paraquedista Beatriz Ohno, sorteios, show da Banda Avalon e atividades de conscientização.

Foto: Divulgação

 

