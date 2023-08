Itatiaia retoma procedimento de biópsia de mama pelo SUS 

Itatiaia – A Secretaria de Saúde de Itatiaia retomou a realização de biópsias de mama guiada por ultrassonografia após a contratação do mastologista Felipe Palma. Sete pacientes fizeram o procedimento pelo SUS no sábado (12).

– O serviço vinha sendo prestado fora do município e agora foi retomado com a contratação de profissional especializado, mastologista, para que pudéssemos cuidar das pacientes no município – explica o Secretário de Saúde, Luiz Eduardo Saldanha.

A biópsia de mama guiada por ultrassonografia destina-se ao diagnóstico das patologias mamárias com classificação B-radis. “Este exame é fundamental e imprescindível para que a patologia seja identificada na ultrassonografia mamária. O objetivo final do serviço é a confirmação do diagnóstico através do Laudo Histopatológico, para definição do seguimento do tratamento”, afirma o Secretário.

De acordo com a enfermeira Lariane Maia Roque, Coordenadora da Clínica da Mulher e Paismca (Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente) de Itatiaia, neste sábado houve a biópsia de todas as pacientes que receberam a indicação para o procedimento.

– Quanto aos outros tipos de biópsia de mama precisam ser encaminhados para os serviços de referência, como mamotomia – conta.

O médico Felipe Palma, mastologista e também cirurgião da mama, além de membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, ressalta a importância de as pessoas cuidarem da saúde. Ele lembra que estar no seu peso ideal, realizar atividade física, ter dieta equilibrada e baixa ingestão de bebida alcoólica, reduz em 30% a chance de ter câncer de mama.

– É essencial que as mulheres façam seus exames periódicos para rastreamento do câncer de mama. A mamografia anual, a partir dos 40 anos, podendo ser complementado com outros métodos de imagem, são importantes no rol de cuidados com a saúde da mulher – salienta.

O Secretário de Saúde, Luiz Eduardo Saldanha, destaca que o médico, Dr. Felipe Palma, responsável pelos procedimentos, atua no município há algum tempo. Com o suporte da equipe médica, de enfermagem e administrativa da Clínica da Mulher, e a organização da Secretaria Municipal de Saúde está sendo possível disponibilizar o serviço pelo SUS.

– Com atuação de médico e equipe de enfermagem da Clínica da Mulher, no espaço do Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, pelo suporte de emergência que ele oferece e também por contar com aparelho de ultrassonografia, pudemos disponibilizar o procedimento, depois de um bom tempo sem ser realizado em Itatiaia, pela ausência de especialista na rede pública. Estamos trabalhando com empenho para melhorar a saúde do município e os avanços, como o procedimento de biópsia de mama pelo SUS, estão acontecendo – afirma.