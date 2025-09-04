quinta-feira, 4 setembro 2025
Fale conosco

Itatiaia terá alterações no trânsito por Corrida da Independência em Penedo

Evento neste domingo terá percursos de 5 km e 10 km com largada na Área de Lazer

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Itatiaia – A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Itatiaia, por meio da Divisão Executiva de Trânsito (DETRA), informa que, devido à “Corrida da Independência de Penedo”, neste domingo (7), das 7h30 às 12h, o trânsito sofrerá intervenções no distrito de Penedo, em Itatiaia.

O evento contará com dois percursos: 10 km e 5 km, ambos com largada e chegada na Área de Lazer do Centro Comercial de Penedo.

  • Percurso de 10 km: Avenida Brasil até Nova Penedo, Nova Penedo até Portal, Portal até Avenida Casa das Pedras, Casa das Pedras até Avenida das Mangueiras, retorno na África I, continuidade pela Avenida Penedo até Avenida Tiziano, Avenida Giotto, Praça Leonardo da Vinci, Avenida Lucas Signorelli, Rua Da. Nina Martinelli, Avenida Michelângelo, novamente Avenida Tiziano, Rua das Laranjeiras, Rua Primavera, Rua Resende e chegada na Área de Lazer.
  • Percurso de 5 km: Avenida Brasil até Nova Penedo, Nova Penedo até Portal, Portal até Avenida Casa das Pedras, Casa das Pedras até Avenida das Mangueiras, retorno na África I, continuidade pela Avenida Penedo, Rua das Laranjeiras, Rua Primavera, Rua Resende e chegada na Área de Lazer.

A DETRA pede a colaboração de motoristas e pedestres para garantir segurança e fluidez durante o evento. A Guarda Civil Municipal estará presente orientando o tráfego e recomenda que a população evite as vias indicadas nos horários do evento.

 

Você também pode gostar

Angra: Mais de 30 vias do Parque Mambucaba...

Pinheiral celebra 7 de Setembro com desfile cívico...

Barra do Piraí prepara desfile de 7 de...

Apadefi abre venda de ingressos para 18ª Feijoada...

Obras alteram trânsito da Beira Rio e Ponte...

Banco de Olhos de Volta Redonda participa de...

Projeto de VR reúne mais de 170 alunas...

Volta Redonda: 1ª Feira da Roça combina sabor...

Rota da Fé: projeto vai ligar cidades do...

Angra: Mais de 30 vias do Parque Mambucaba...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996