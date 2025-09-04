Itatiaia terá alterações no trânsito por Corrida da Independência em Penedo

Itatiaia – A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Itatiaia, por meio da Divisão Executiva de Trânsito (DETRA), informa que, devido à “Corrida da Independência de Penedo”, neste domingo (7), das 7h30 às 12h, o trânsito sofrerá intervenções no distrito de Penedo, em Itatiaia.

O evento contará com dois percursos: 10 km e 5 km, ambos com largada e chegada na Área de Lazer do Centro Comercial de Penedo.

Percurso de 10 km: Avenida Brasil até Nova Penedo, Nova Penedo até Portal, Portal até Avenida Casa das Pedras, Casa das Pedras até Avenida das Mangueiras, retorno na África I, continuidade pela Avenida Penedo até Avenida Tiziano, Avenida Giotto, Praça Leonardo da Vinci, Avenida Lucas Signorelli, Rua Da. Nina Martinelli, Avenida Michelângelo, novamente Avenida Tiziano, Rua das Laranjeiras, Rua Primavera, Rua Resende e chegada na Área de Lazer.

Percurso de 5 km: Avenida Brasil até Nova Penedo, Nova Penedo até Portal, Portal até Avenida Casa das Pedras, Casa das Pedras até Avenida das Mangueiras, retorno na África I, continuidade pela Avenida Penedo, Rua das Laranjeiras, Rua Primavera, Rua Resende e chegada na Área de Lazer.

A DETRA pede a colaboração de motoristas e pedestres para garantir segurança e fluidez durante o evento. A Guarda Civil Municipal estará presente orientando o tráfego e recomenda que a população evite as vias indicadas nos horários do evento.