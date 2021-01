Jacaré de papo amarelo é resgatado pela guarda ambiental de Porto Real

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2021, 11:17 horas

Porto Real- A Guarda Ambiental de Porto Real foi acionada na última sexta, dia 1 de janeiro, para atender uma ocorrência um jacaré do papo amarelo, que foi avistado na Rua Ariosto Roberto Pederasti, no bairro Centro.

De acordo com a Guarda, o animal era adulto, possuía cerca de 2 metros de comprimento e 70 kg, e apesar do tamanho, a guarda ambiental informou que essa espécie de animal não é agressiva, a não ser que seja provocada.

O jacaré, segundo moradores da região, fica alojado em uma lagoa nas dependências da empresa Coca-Cola FEMSA e escapou por uma falha em uma das cercas do local. A informação também foi confirmada por funcionários da empresa.

Depois de capturado, ele foi novamente alojado no interior da empresa. Após o incidente os agentes realizaram uma vistoria no local para averiguar se havia outras falhas nas grades de segurança.

O resgate contou ainda com agentes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiro de Resende.

Jacaré do Papo Amarelo

Segundo informações da guarda ambiental, o Jacaré do Papo Amarelo é um animal silvestre, que apesar de fazer parte da fauna brasileira, não é comum da nossa região. A análise da Guarda Ambiental é que o animal foi introduzido nas redondezas por ação humana ou através do rio Paraíba do Sul, que corta a região.

O animal encontrou em Porto Real um ambiente favorável, onde foi possível o desenvolvimento e a procriação.