‘Janeiro Branco’ promove ações de conscientização sobre saúde mental

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2020, 19:08 horas

Atividade foi promovida pela prefeitura e Santa Casa de Misericórdia; nesta quarta-feira está marcado um novo encontro

Barra Mansa- A campanha Janeiro Branco estimula o cuidado e o bem-estar mental, pensando nisso, a prefeitura e a Santa Casa de Misericórdia realizaram uma ação nesta terça-feira (28), na entrada principal da unidade. Psicólogos, assistentes sociais e coordenadores dos órgãos que atuam na área participaram da iniciativa abordando os pacientes e os que passavam pela via, levando informações e incentivando o acompanhamento psicológico.

Durante todo mês, diversas ações foram realizadas em Barra Mansa. Todos os pacientes dos Postos de Saúde da Família (PSF), da Santa Casa e do Hospital da Mulher, receberam informações na sala de espera. Nesta campanha participou também o Grupo do Abraço.

A coordenadora do Núcleo de Apoio a Saúde da Família de Barra Mansa (Nasf), Mayara Maia, falou sobre a importância de levar às pessoas informações sobre os objetivos da campanha.

– Nos dias de hoje a correria e a falta de tempo são situações que fazem parte do nosso dia-a-dia. Por isso a importância de levar ao máximo de pessoas possíveis informações sobre como se cuidar, assim como informar que estamos aqui trabalhando para que nossos números de pacientes sejam sempre reduzidos – informou a coordenadora.

Para a psicóloga Cristiane Paschoeto, que estava acompanhada das profissionais Tatiane Soares e Stephane Landim, as Salas de Espera nas unidades de saúde baseou-se em acompanhar e observar o comportamento dos usuários dos serviços da rede.

– Essa atividade permite que nós apresentemos as doenças ligadas à saúde mental e esclarecer a função do psicólogo no auxílio do tratamento. De uns anos para cá houve um aumento significativo de pacientes, principalmente com depressão e ansiedade. Atualmente a rede realiza cerca de 300 consultas mensais – esclareceu Cristiane.

A assistente social da Santa Casa, Sabrina Valente, frisou a importância da parceria com a prefeitura em abranger a campanha para um número maior de pessoas.

– A gente entende que problemas relacionados à saúde mental vêm tendo um aumento significativo, então resolvemos unir forças para informar de forma esclarecedora que existem métodos para o tratamento e prevenção. As ações que já aconteceram neste ano foram muito proveitosas, esperamos que as próximas também sejam – celebrou a assistente social.

A professora aposentada Maria de Fátima Silva, 66 anos, moradora do Ano Bom, passou pelo local e afirmou que a ação é muito importante, pois grande parte da população idosa sofre com depressão e ansiedade.

– Parabéns a iniciativa. Falar sobre saúde mental é algo que tem que ser feito sempre, conheço muitas pessoas que ao envelhecerem e, pelo fato de ficarem mais ociosas, adoeceram. Temos que mostrar que tem como sair dessa condição e que existem pessoas que trabalham para isso – expressou.

Novo encontro nesta quarta e quinta-feira

As próximas ações, que marcarão o encerramento da campanha, estão previstas para acontecerem nesta quarta-feira (29). Será um encontro com os familiares que estão em tratamento mental, no auditório da Santa Casa. Já nesta quinta-feira (30), na Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, Centro, entre 9h e 12h, haverá outra ação da campanha no local.