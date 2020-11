Jardim Botânico e Parque Natural ficarão abertos no feriadão em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 16:35 horas

Volta Redonda– Os moradores de Volta Redonda e visitantes que quiserem aproveitar o feriado prolongado por conta do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira, dia 20, têm como opção de lazer dois grandes espaços de integração com a natureza. Um deles é o Jardim Botânico Municipal Antonieta Barreira Cravo, na Ilha São João. Recentemente inaugurado e construído com recursos de multas ambientais, o novo espaço ficará aberto no dia do feriado e no fim de semana, das 9h às 17h30.

O Jardim Botânico Municipal conta com lago, fonte, pista de caminhada, pista de patins, parquinho, 14 churrasqueiras, espaço para redes e muita área verde. Para cuidar do local, além de porteiro e vigilante, há uma equipe composta por profissionais de limpeza e jardineiro, que é responsável pela manutenção da botânica, como os jardins e gramados.

O prefeito Samuca Silva destacou que esse é mais um espaço verde em Volta Redonda, que foi construído com recursos de multas ambientais aplicadas em 1996. “É um espaço para a família. Volta Redonda está deixando de ser uma cidade cinza para ser uma cidade verde. Plantamos mais de 20 mil árvores por todo o município. O Jardim Botânico ficou lindo e todos podem conferir e se divertir nesse mais novo espaço de lazer”, comentou.

Além das diversidades das árvores que foram plantadas do Jardim Botânico, com espécies de 10 anos de idade, o entorno da Ilha São João também foi recuperado e ganhou exemplares nativos da Mata Atlântica. Ao todo, mais de 1.500 árvores foram plantadas no complexo, com mais de 80 espécies diferentes. Com isso, toda a composição arbórea da Ilha São João foi renovada.

O Jardim Botânico é dividido em vários setores: Caatinga, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, com espécies específicas e também com árvores de todo o mundo. O lago tem borda infinita e várias plantas aquáticas, inclusive da Amazônia. O parque infantil tem brinquedos adaptados para PCD (Pessoas com Deficiência).

Parque Natural Municipal

Outra opção para no feriado prolongado é o Parque Natural de Volta Redonda, que fica localizado às margens da Rodovia dos Metalúrgicos. A área verde e de lazer fica aberta das 8h às 16h, e é monitorada pela Guarda Ambiental de Volta Redonda.

O espaço de convivência inclui três praças com mesas e bancos, aparelhos de ginástica funcional e parquinho infantil; dois mirantes; anfiteatro; sede administrativa com banheiros e portal de acesso; tudo construído com eucalipto certificado; além de locais reservados para os visitantes plantarem árvores, duas quadras de vôlei e futvôlei, dois lagos e trilhas radicais. O acesso às áreas de convivência é garantido por cerca de cinco quilômetros de vias dentro do parque.

Os visitantes que pretendem passar o dia no local devem ir preparados, levando lanches, água potável e, para aqueles que gostam de atividades esportivas, as bicicletas estão liberadas. Já a entrada de animais de estimação está proibida.