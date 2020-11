Jardim Botânico surge como nova opção de lazer em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de novembro de 2020, 19:20 horas

Volta Redonda – O Jardim Botânico Municipal Antonieta Barreira Cravo, na Ilha São João, tem sido mais uma opção de lazer para os moradores de Volta Redonda e região. Inaugurado recentemente e construído com recursos de multas ambientais, o novo espaço pode ser visitado de terça-feira a domingo, das 9h às 17h30. As bicicletas são liberadas, porém não é permitida a entrada de animais.

Conforme recomendação do secretário municipal de Meio Ambiente, Marcus Convençal, é importante que a população visite o local seguindo as regras de higiene e proteção contra a Covid-19. “Apesar de ser uma grande área de lazer, recomendamos que todos os usuários só entrem no Jardim Botânico com a máscara de proteção e que mantenham o distanciamento social. O Jardim Botânico está lindo e foi preparado para que todos tenham momentos agradáveis, mas destacamos que não se esqueçam das regras contra o novo coronavírus”, frisou o secretário.

O Jardim Botânico Municipal conta com lago, fonte, pista de caminhada, pista de patins, parquinho, 14 churrasqueiras, espaço para redes e muita área verde.

A dona de casa Vanilda da Silva Paulino aproveitou o sábado de sol para levar os netos no Jardim Botânico. “É difícil eu sair de casa, mas hoje eu vim aqui conhecer o espaço, que está lindo mesmo. É a primeira vez que eu venho com minha família e amei, quero voltar mais vezes”, disse.

A aposentada Claudia Aparecida Rosa também levou a netinha e as sobrinhas. “É sempre bom poder visitar um espaço assim. Esses ambientes sociais são perfeitos para a comunidade, para juntar as famílias e valorizar o cidadão, gostei muito”, comentou.

Para cuidar do local, além de porteiro e vigilante, há uma equipe composta por profissionais de limpeza e jardineiro, que é responsável pela manutenção da botânica, como os jardins e gramados.

Além das diversidades das árvores que foram plantadas do Jardim Botânico, com espécies de 10 anos de idade, o entorno da Ilha São João também foi recuperado e ganhou exemplares nativos da Mata Atlântica. Ao todo, mais de 1.500 árvores foram plantadas no local, com mais de 80 espécies diferentes. Com isso, toda a composição arbórea da Ilha São João foi renovada.

O Jardim Botânico é dividido em vários setores: Caatinga, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, com espécies específicas e também com árvores de todo o mundo. O lago tem borda infinita e várias plantas aquáticas, inclusive da Amazônia. O parque infantil tem brinquedos adaptados para PCD (Pessoas com Deficiência).