Jogo criado por alunos do UniFOA será apresentado na Expocom Sudeste

Volta Redonda – Alunos do 1º período dos cursos de Publicidade e Jornalismo do UniFOA criaram 14 jogos educativos em uma atividade proposta pelo professor Eduardo Carreiro, que estimulou a criatividade e o trabalho em equipe ao aplicar conteúdos vistos em sala.

O destaque foi o jogo de tabuleiro “Cancelado – Segue o fio”, que conquistou o primeiro lugar e será submetido à Expocom, mostra competitiva da Intercom, uma das maiores conferências de comunicação da América Latina.

A proposta aborda temas atuais da cultura digital, como cancelamento, fake news e inteligência artificial. No jogo, os participantes são influenciadores que precisam manter sua base de seguidores diante de desafios típicos da internet. Quem perde todos os seguidores é “cancelado”, mas continua participando das votações.

Para o professor Eduardo Carreiro, a atividade vai além da criação do jogo. “O objetivo é desenvolver competências como gestão de projetos, empreendedorismo e trabalho em equipe, usando o jogo como ferramenta de aprendizagem e reflexão sobre temas contemporâneos.”

O jogo apresenta seis personagens baseados em estereótipos virtuais, do político populista à influencer em busca de engajamento, do tio conservador à militante da lacração, com identidade visual inspirada em mangás e HQs.

A equipe já prepara ajustes para disputar a etapa regional da Expocom Sudeste e, se selecionada, poderá avançar para a fase nacional.