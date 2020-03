Jovem cadeirante reclama nas redes sociais após ter a corrida recusada por motorista de aplicativo

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 16:23 horas

Volta Redonda – Leone Fernandes, de 25 anos, utilizou suas redes sociais para desabafar sobre uma situação que lhe aconteceu no último final de semana de fevereiro, em Volta Redonda. O jovem estava no bairro Sessenta, na noite de sábado, dia 29, por volta das 22h, quando decidiu voltar para casa com um motorista de aplicativo.

– Sábado à noite, numa chuva relativamente forte, optei por voltar para casa através de uma corrida de aplicativo e não de ônibus, como de costume. O motorista chegou até o local solicitado, mas ao ver que a corrida era pra mim, sem ao menos descer do carro, apenas abaixou um pouco do vidro do carona e disse: “Como vou colocar cadeira de rodas molhadas no banco do carro? Não dá pra te levar, não cabe no porta-malas. Cancela a corrida aí” – explicou o jovem, desabafando que para ele é constrangedor ficar mandando a mesma mensagem para todos os motoristas, explicando sobre sua condição física.

Leone destacou que este tipo de problema poderia ser resolvido com a criação de uma identificação para cada usuário, dizendo ser uma pessoa com deficiência. Ele ainda disse que no momento em que ouviu aquelas palavras, estava acompanhado por dois amigos.

– Na minha opinião, um motorista trabalhando naquelas condições, (de muita chuva), deveria entender que a chance de pegar algum passageiro molhado seria grande – seguiu desabafando nas redes sociais.

Por fim, Leone precisou retornar para casa via ônibus municipal.

Em conversa com o DIÁRIO DO VALE, o jovem relatou que já tentou entrar em contato com representantes do aplicativo, mas não obteve respostas.

– Já tentei entrar em contato até antes mesmo de alguma publicação minha, mas não consegui. Eu queria conseguir contato por telefone. O único contato que consegui, foi através do aplicativo mesmo, onde disse que fui discriminado. Recebi um e-mail, mas conversando com uns amigos me disseram que era um e-mail automático. Confesso que eu fiquei bem surpreso com essa repercussão toda, por mais que seja um desabafo, eu não imaginaria que chegaria ao ponto em que está chegando – disse.

O rapaz completa dizendo que foram os amigos quem o ajudaram a tomar a decisão de expor o caso na internet, com o intuito de chamar a atenção sobre o caso e que o mesmo não aconteça com outras pessoas.

– Fui encorajado por uma amiga a fazer esse post. Me disseram que com essa grande repercussão, os responsáveis pelo app me responderiam de maneira mais rápida e tomariam alguma providência. Quando eu fiz o post em minha rede social, vi que algumas pessoas compartilharam algumas experiências negativas também. Vira e mexe acontece de eu ter algum problema com ônibus danificado também. Com isso, acontece de eu ter que ficar esperando outro ônibus para seguir viagem – completou.

Responsabilidade Social

Em seu site, o aplicativo deixa claro que se preocupa com o tema e repudia qualquer ato de desrespeito ao usuário e semelhante ao ocorrido. O texto enfatiza todos os tipos deficiência, inclusive casos onde os usuários necessitam de cadeiras de rodas. Em um dos trechos, o texto diz: “Esperamos que nossos parceiros cumpram com todas as leis vigentes estaduais, federais e locais, que regulam o transporte de passageiros portadores de necessidades especiais. A violação dessas leis por um parceiro, inclusive no que diz respeito aos animais guia, constitui uma violação do acordo contratual. Os parceiros devem acomodar, na medida do possível, os passageiros usuários de andadores, bengalas, cadeiras de roda dobráveis e outros aparelhos auxiliares. Qualquer relato sobre discriminação ilícita resultará na desativação temporária da conta do parceiro durante a avaliação do incidente. As violações da lei confirmadas contra o respeito a passageiros portadores de necessidades especiais, poderão resultar na perda definitiva do acesso pelo parceiro à plataforma”.

Nota da Uber

A Uber lamenta que essa situação tenha ocorrido dentro do aplicativo. A empresa fornece diversos materiais informativos a motoristas parceiros sobre como tratar cada usuário com cordialidade e respeito e temos como política que os motoristas parceiros cumpram a legislação que rege o transporte de pessoas com deficiência.

A Uber defende o respeito à diversidade e reafirma o seu compromisso de promover o respeito, igualdade e inclusão para todas as pessoas que utilizam o nosso app.