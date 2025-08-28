Jovem de Angra conquista bolsa integral de Medicina pelo Programa Mais Médicos

Angra dos Reis – A jovem Rayssa Lima, moradora da Japuíba e ex-aluna da Escola Estadual Conde Pereira Carneiro, recebeu, na tarde de quarta-feira (27), seu jaleco branco como caloura do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá – campus Jacuecanga. ontemplada com uma bolsa integral por meio do Programa Mais Médicos, Rayssa agora inicia sua jornada acadêmica em um dos cursos mais concorridos do país.

A bolsa é fruto da parceria entre a Prefeitura de Angra dos Reis, a Estácio e o IDOMED (Instituto de Educação Médica), que garante, pelo Contrato COAPES (Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde), que 10% das vagas anuais sejam destinadas a moradores do município. A iniciativa fortalece a fixação de médicos em Angra e contribui para a qualificação do atendimento prestado à população.

“Estou muito feliz por ter essa oportunidade única, algo que parecia impossível. Achei que não conseguiria, mas deu certo. Quero dizer a outros jovens: não desistam dos seus sonhos, porque programas como esse mostram que é possível realizá-los. Essa chance que a Prefeitura de Angra, em parceria com a Estácio, oferece aos alunos angrenses é muito valiosa, e eu estou muito grata”, afirmou Rayssa, emocionada ao vestir o jaleco e celebrar a conquista.

Desde a criação do curso de Medicina em Angra dos Reis, em 2017, os resultados demonstram o impacto positivo da iniciativa: já são 175 médicos formados e 64 bolsas integrais concedidas, sendo nove apenas em 2025 (oito no primeiro semestre e uma no segundo).

“Com este programa, estamos garantindo que jovens de Angra tenham a oportunidade de realizar o sonho de cursar Medicina e, ao mesmo tempo, fortalecemos a rede pública de saúde, com mais médicos formados para atuar na cidade. É um investimento que transforma vidas e prepara um futuro melhor para a nossa população”, afirmou o prefeito Cláudio Ferreti, presente na cerimônia de entrega dos jalecos aos novos alunos.