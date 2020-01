Jovem de Barra Mansa está desaparecido há quase dois meses

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 16:23 horas

Barra Mansa- Diogo Dias Alves, de 26 anos, está desaparecido há quase 60 dias. Ele é morador do bairro Bom Pastor, em Barra Mansa e desapareceu no dia 20 de novembro. Segundo a família, ele sofre de esquizofrenia.

A mãe de Diogo, Diva Alves, disse por telefone ao DIÁRIO DO VALE que desde o dia 20 sofre por não conseguir encontrar o filho. Diogo faz uso de medicamentos controlados e desde a adolescência recebe tratamento contra a doença.

Ela informou ainda que antes do dia 20, ele havia desaparecido sendo encontrado por uma equipe de resgate na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí. Quem souber notícias do paradeiro de Diogo Dias Alves deve entrar em contato com 190 da Polícia Militar ou direto com a família pelos telefones: (24) 99874-7462 ou 98880-7067.