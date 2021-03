Matéria publicada em 22 de março de 2021, 13:42 horas

Thaís Veloso, de 27 anos, foi localizada no bairro Roberto Silveira

Volta Redonda – A moradora do bairro Conforto, em Volta Redonda, Thaís Veloso, de 27 anos, que estava desaparecida desde domingo, dia 21, foi encontrada. A informação é do pai da jovem, Luiz Cláudio, de 58 anos, que afirmou que Thaís foi localizada no bairro Roberto Silveira, na Várzea da Oficina, em Barra Mansa, mas não deu detalhes sobre o reencontro.

Familiares e amigos de Thaís estavam solicitando ajuda para encontrá-la através de mensagens compartilhadas nas redes sociais. O pai da jovem pediu à população, em tom de agradecimento, que cesse as buscas. ”Ela já foi encontrada e está bem. Deus abençoe a todos!”, disse o pai da jovem.