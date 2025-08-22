Jurista lança livro sobre a fusão dos estados da Guanabara e do Rio

Rio de Janeiro – O jurista Roberto Paraíso Rocha, que completou 97 anos nesta quinta-feira (21), lançou o livro “Fusão de Estados – Aspectos de Finanças Públicas”, pela Editora Epígrafe. A obra já está disponível para compra online e, em breve, chegará às livrarias de todo o Brasil.

Com 292 páginas, o livro detalha a histórica unificação entre os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, ocorrida na década de 1970, durante a ditadura militar. Este foi o único caso brasileiro de junção de entes federativos, e a publicação apresenta não apenas os aspectos administrativos e financeiros do processo, mas também o contexto político e social da época.

Primeiro procurador-geral do novo Estado, Paraíso Rocha coordenou a equipe responsável pela transição. Em seu relato, oferece uma visão inédita dos bastidores e dos desafios enfrentados na fusão. O autor ainda estabelece paralelos com a criação dos Estados Unidos, único modelo internacional usado como referência à época.

“Vivenciei todos os momentos da complexa união entre a Guanabara e o Rio de Janeiro, um processo único em nossa história federativa. Coordenar a transição e estruturar o novo Estado foi um desafio hercúleo, que exigiu visão, diálogo e profundo compromisso público. Neste livro, compartilho os bastidores, as decisões cruciais e as nuances jurídicas e políticas que marcaram aquele momento incrível e decisivo”, destaca Rocha.

O procurador do Estado do Rio de Janeiro, Mauricio Carlos Ribeiro, reforça a relevância da obra. “O livro de Roberto Paraíso Rocha proporciona uma leitura prazerosa e enriquecedora. Trata-se de um trabalho jurídico que transmite conhecimento com leveza, em sintonia com o espírito do autor”, afirmou.

Trajetória de Roberto Paraíso Rocha

Nascido em São João Marcos (RJ) em 1928, Roberto Paraíso Rocha construiu carreira sólida no Direito, na docência e no serviço público. Formou-se em Direito pela UFMG em 1951 e concluiu doutorado em Direito Privado pela Universidade do Brasil em 1958.

Foi professor de Direito Público na UFRJ a partir de 1966 e, entre 1969 e 1997, atuou como professor titular de Finanças Públicas da UERJ, onde também chefiou o Departamento de Direito do Estado (1986-1990).

Na vida pública, foi advogado da Magnesita S/A por quatro décadas, além de ter atuado como procurador do Estado da Guanabara a partir de 1963. Em 1975, no governo Faria Lima, assumiu o cargo de procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, coordenando o grupo responsável pela fusão.

Entre 1998 e 2006, integrou o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-RJ como conselheiro. Aposentado das funções públicas e acadêmicas, dedica-se atualmente à escrita, sendo autor de seis livros jurídicos, incluindo a mais recente obra sobre a fusão de estados.