Justiça cancela contrato da Cedae em Valença

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 09:51 horas

Valença – O abastecimento de água em Valença passa a ser administrado pela empresa Epac Esba Estruturadora de Projetos. Com isso, a CEDAE (Companhia Estadual de Água e Esgoto), deixa de operar o sistema na cidade, por determinação judicial. O prefeito Fernandinho Graça, assinou decreto estabelecendo a medida e determinou ainda que a nova empresa, que vai assumir o serviço, opere por 180 dias, em caráter emergencial.

O prazo é para que a administração municipal elabore estudos necessários para promover alterações na gestão dos serviços. A nova empresa contratada e a CEDAE deverão cooperar na transição dos serviços, para que a continuidade do abastecimento de água no município não tenha qualquer problema. No decreto o prefeito Fernandinho Graça também deixou claro que a empresa deverá contratar os profissionais que, atualmente, estão vinculados, direta ou indiretamente, na prestação dos serviços pela CEDAE.