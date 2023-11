Justiça Itinerante atende moradores de Angra - Diário do Vale

Angra dos Reis – O programa Justiça Itinerante chegou novamente em Angra dos Reis. Nesta terça-feira (7), foi a vez dos morados do Parque Mambucaba receberem o projeto, na quadra do CIEP 495 Alberto da Veiga Guignard.

O objetivo iniciativa é dar amplo acesso à Justiça e fomentar a cidadania, levando parte dos serviços forenses à população moradora das mais diversas localidades. A ação chega ao município em uma parceria do TJRJ com a Prefeitura de Angra, por meio da Procuradoria-Geral do Município, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Detran/RJ e o cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN).

Uma equipe de funcionários de diversos CRAS do município e coordenadoras técnicas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania esteve presente auxiliando e orientando. A secretaria ficou responsável por realizar os pré-cadastros para os casamentos gratuitos.

– Hoje é um dia muito feliz para a população do Parque Mambucaba, diversos serviços que normalmente demandam um tempo maior e até um custo alto, como o casamento, estão sendo ofertados de forma gratuita. É fundamental que aqueles que queiram participar da ação estejam com a documentação em mãos para adiantar todos os atendimentos. Não é a primeira vez do fórum móvel no bairro, e sempre vemos que a população aproveita bastante os serviços oferecidos – disse Fernanda Lima, coordenadora Técnica da secretaria de desenvolvimento social e promoção da cidadania.

Quem fez o pré-cadastro no CRAS teve a oportunidade de casar na ação de hoje. Só no parque Mambucaba foram feitos mais de 20 casamentos comunitários. A emoção tomou conta dos casais que aproveitaram a oportunidade para oficializar a união. Esse foi o caso do jovem casal Thiago Ferreira e Sabrina Bento, de 23 e 20 anos, que casaram durante o evento de hoje.

– Estamos juntos há 3 anos e esse era um sonho, não imaginava que realizaria dessa forma. Assim que vimos o anúncio, providenciamos os documentos, as testemunhas e fizemos o pré-cadastro. Casar nos dias de hoje é algo realmente muito caro, estamos muitos felizes. Eu estava muito ansiosa e finalmente chegou o dia – comemorou Sabrina.

A equipe do projeto, que inclui juízes, desembargadores e outros profissionais, estará também amanhã (8) no Bracuí e na quinta-feira (9) na Japuíba. O atendimento acontecerá sempre das 9h às 15h em todas as localidades. É importante reforçar que os cidadãos devem levar os documentos originais e duas cópias, além do comprovante de residência para o atendimento. A decisão do juiz é de ordem imediata na Justiça Itinerante.

CALENDÁRIO DO JUSTIÇA ITINERANTE – SEMPRE DAS 9H ÀS 15H

08/11 – Bracuí: CEMEI Júlia Moreira da Silva – Rua das Oliveiras, S/N, KM 500, Santa Rita do Bracuí

09/11 – Japuíba: Escola Municipal Santos Dumont, rua Prefeito João Gregório Galindo, S/N