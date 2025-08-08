Justiça manda prender idoso por estupro de vulnerável em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Agentes da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí prenderam nesta sexta-feira (8) um homem de 72 anos, suspeito de estupro de vulnerável e crimes relacionados à violência doméstica contra a mulher. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça após investigações que reuniram provas e depoimentos indicando a autoria dos crimes.

O homem foi localizado no bairro Santo Cristo e detido por agentes da 88ª DP, que cumpriram o mandado judicial. As apurações, segundo a Polícia, revelaram que ele é reincidente em crimes sexuais, com diversas vítimas identificadas, incluindo moradoras do prédio onde trabalhava como porteiro.

“Esse criminoso causou enormes danos à saúde física e mental de inúmeras crianças. A prisão de hoje põe fim a essa prática criminosa e, apesar da idade avançada, ele precisa pagar à Justiça por tudo o que fez”, afirmou o delegado titular da 88ª DP.

Diante da gravidade dos fatos, a prisão preventiva foi justificada pela necessidade de proteger as vítimas, garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal. A 88ª DP pede que denúncias sejam feitas pelos canais oficiais da Polícia Civil.