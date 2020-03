Justiça proíbe retomada de aulas presenciais em colégio de Angra dos Reis

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 11:52 horas

Angra dos Reis – A Justiça Estadual emitiu uma decisão favorável ao município de Angra dos Reis, proibindo a retomada das aulas de um colégio particular ,localizado no Parque das Palmeiras, a partir da próxima segunda-feira (30). Caso a unidade escolar descumpra da decisão, será penalizada com interdição do estabelecimento e multa diária no valor de R$ 5 mil.

– Ressalta-se que a previsão do art. 13, inciso VII do Decreto nº 11.593, em 14 de março de 2020, o qual dispõe, na esfera local, Município de Angra dos Reis, sobre a aplicação da Lei Federal nº 13.979/2020, determina a suspensão de todas as aulas somente na modalidade presencial – frisa a determinação.

Angra dos Reis segue com a fiscalização para que todas as determinações municipais sejam seguidas corretamente, neste período da pandemia do novo Coronavírus. Denúncias voltadas ao descumprimento dos decretos emitidos pela Prefeitura de Angra podem ser feitas pelos telefones 3377-8311, 3377-1500, 3368-6362, 0300-253-1177, 199, 153, 190 e 3365-3254. O atendimento funciona 24 horas.