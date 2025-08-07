Juventude de VR participa de palestra e oficina de educação financeira

Volta Redonda – A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda realizou, na quarta-feira (6), duas ações dentro da programação do Mês da Juventude 2025, com foco em cultura, esporte, formação e compromisso social.

Com o objetivo de fortalecer a educação financeira e incentivar a sustentabilidade de pequenos negócios, a Sejuv, em parceria com o Sicoob CreedRochas (cooperativa integrante do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil), promoveu a oficina “Se Liga Finanças”. O evento foi realizado no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), em dois turnos: manhã (9h30) e tarde (14h30).

A iniciativa reuniu jovens aprendizes da Prefeitura e, durante as atividades, os participantes tiveram acesso a conteúdos sobre planejamento financeiro, análise do cenário econômico atual e estratégias para organização de projetos pessoais e profissionais. A oficina foi conduzida pela equipe do Sicoob Creedrochas, que apresentou conhecimentos práticos para o desenvolvimento da autonomia financeira dos presentes.

Para o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, a ação representa um passo essencial para o futuro da juventude na cidade. “Capacitar nossos jovens é investir no futuro de Volta Redonda. A educação financeira é ferramenta indispensável para garantir mais oportunidades, segurança econômica e crescimento sustentável, especialmente para aqueles que estão iniciando sua trajetória profissional ou empreendedora.”

Palestra com ex-jogador e técnico de vôlei Giovane Gávio

No mesmo dia, outra atividade marcou a programação do Mês da Juventude 2025: a palestra do ex-jogador e técnico de vôlei Giovane Gávio, realizada no Instituto de Educação Professor Manuel Marinho. A ação também foi promovida pela Secretaria Municipal da Juventude.

Reconhecido como um dos maiores jogadores de vôlei do mundo, Giovane compartilhou sua trajetória de vida, marcada por renúncias, desafios e superações. Durante a palestra, ele abordou temas inspiradores como sonhos, amizade, comprometimento, trabalho em equipe, disciplina, alta performance e respeito – valores que considera fundamentais em sua carreira como atleta e técnico.

As ações realizadas reafirmam o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda em oferecer à juventude oportunidades de crescimento pessoal e profissional, por meio de uma programação diversificada, educativa e motivadora.