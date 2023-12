K-Infra informa liberação parcial do tráfego na BR-393 em Volta Redonda

Volta Redonda – A K-Infra Rodovia do Aço informou nesta sexta-feira (8) que uma obra de infraestrutura no km 285 da BR-393, prevista para ter início às 8h deste domingo (10), causará alterações no trânsito. De acordo com a concessionária, a intervenção visa a recuperar a drenagem e resolver o processo erosivo na alça de acesso local.

Durante esta fase da obra, segundo a K-Infra, será programado um sistema de “pare e siga”. Na pista sentido Volta Redonda, atualmente em desvio, será revertido para seu sentido original, melhorando o fluxo de tráfego.

A alça de acesso lateral sentido Radial Leste/Centro será reaberta. Já a entrada para o bairro Água Limpa pela Rua Eloy Pereira Pimentel (antiga Rua Santa Luzia), sob o viaduto da BR-393, será reestabelecida.

A K-Infra destaca que a alça de acesso central sob o viaduto da BR-393 (sentido Radial Leste/BR-393) permanecerá fechada para finalização dos trabalhos, com previsão de liberação até o fim de dezembro. “Estas alterações têm como objetivo melhorar a mobilidade na região e minimizar transtornos para moradores locais e usuários da via. Continuamos dedicados a garantir a segurança durante a realização das obras e pedimos desculpas por quaisquer inconvenientes causados”, disse a concessionária em nota.

Ainda de acordo com a K-Infra Rodovia do Aço, a sinalização do local será reforçada e painéis de mensagem variável serão utilizados.