Katia Miki acompanha trabalhos do ‘Limpa Rio’ no Lago Azul, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, acompanhada pelo vereador Jeordane Perino, visitou os trabalhos do “Limpa Rio” no bairro Lago Azul, na quarta-feira (13). O programa realiza a limpeza e desassoreamento do córrego na localidade, em parceria realizada com a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade.

A prefeita explica o porquê da necessidade da realização desses serviços no Lago Azul, dado seu histórico de alagamentos, prejudicial a muitos moradores.

“Para quem não sabe, o Lago Azul é um bairro que sofreu durante anos com alagamentos. Muitos moradores perderam seus bens materiais, que foram conquistados com muito esforço, nas chuvas do ano passado. O Limpa Rio já está mudando essa realidade, trabalhando na prevenção e deixando a população muito mais tranquila”. apontou Katia.

Contribuindo com as condições hidrológicas naturais, a ação visa garantir que incidentes dessa natureza não voltem a ocorrer, assegurando segurança e tranquilidade à população do bairro.

Os serviços do “Limpa Rio” e seu desdobramento, o “Limpa Rio Margens”, chegarão, em breve, a outras partes do município, com a preparação já iniciada para os trabalhos no Rio Piraí, logo ao lado do Viaduto Faria Lima, no Centro.

“Quero agradecer muito ao vereador Jeordane, um verdadeiro guerreiro na luta pelos direitos da população de Barra do Piraí, e que sempre teve um olhar especial para o Lago Azul. Também estendo meus agradecimentos ao secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e ao secretário municipal do Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, que trabalharam, verdadeiramente, de maneira incansável para a chegada desses programas ao município. Barra do Piraí está muito bem representada em todo o estado”, disse a prefeita.

Além do início dos trabalhos do Limpa Rio, os moradores do Lago Azul receberam, nesta semana, o anúncio da construção de 5 km de tubulações para atendimento do bairro.

Historicamente, o Lago Azul sofre com a falta d’água. As obras, realizadas pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), buscam resolver esse problema. O programa foi consolidado graças a uma articulação da prefeita Katia Miki e do deputado estadual André Corrêa.

O vereador Jeordane Perino agradeceu por todo o apoio à localidade e reforçou a importância das recentes conquistas para os moradores.

“Agradeço o grande comprometimento que a prefeita está tendo com o Lago Azul. Enquanto vereadora, a senhora sempre esteve aqui, ouvindo a população e buscando melhorias. Agora, como prefeita, não é diferente. Quero que todos os habitantes desse bairro saibam que sempre estaremos trabalhando para garantir conforto, qualidade de vida e segurança para todos”, finalizou o vereador.