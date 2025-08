Katia Miki anuncia chegada de programas estaduais em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí anunciou, no último fim de semana, a chegada dos programas estaduais “Limpa Rio” e “Limpa Rio Margens” ao município. O comunicado foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais da prefeita Katia Miki, com a participação do secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, do secretário municipal do Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, e do presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Renato Jordão.

O programa “Limpa Rio” tem como principal objetivo promover a limpeza e o desassoreamento de córregos, rios e lagos para contribuir com as condições hidrológicas naturais e reduzir os riscos de enchentes.

Aliado a isso, o “Limpa Rio Margens” funciona como um desdobramento do “Limpa Rio” a fim de desenvolver a recuperação e preservação das margens de corpos hídricos, transformando áreas anteriormente degradadas em espaços de convivência e lazer.

A ação marca uma parceria entre o governo estadual e o município para execução dos projetos.

“Barra do Piraí ganha muito com essa parceria. Ainda teremos muito pra entregar pra nossa população”, apontou, secretário municipal Christopher Taranto.

O secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade relembrou as visitas da prefeita Katia Miki à sua secretaria para solicitar os programas e reafirmou a conquista de Barra do Piraí.

“Diversas vezes a prefeita foi até nossa secretaria para solicitar esses serviços, e lá, percebi todo seu carinho pela cidade de Barra do Piraí. Hoje estamos aqui, não com uma promessa, mas com uma realidade. Nós, que vivemos em áreas passíveis de inundação, sabemos da importância desses programas”, ressaltou Bernardo.

Por fim, a prefeita Katia Miki agradeceu ao secretário estadual e ao governador Cláudio Castro pelo grande apoio ao município. Além disso, a chefe do Executivo destacou a importância dos programas.

“Quero agradecer muito o secretário Bernardo e o governador Cláudio Castro por todo o apoio que eles vêm dando ao município em diversas áreas. O Limpa Rio e o Limpa Rio Margens, além de embelezarem e revitalizarem partes de nossa cidade, oferecerão mais segurança para a população ribeirinha. Assim como nós, o Governo do Estado luta pelo bem-estar dos barrenses”, finalizou a prefeita.