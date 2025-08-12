Katia Miki anuncia expansão do Festival Aviva em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Turismo realizou, no último fim de semana, o Festival Aviva nos distritos de Califórnia e Ipiabas. O evento reuniu artistas da música gospel e contou com ampla participação do público do sul do estado.

Na sexta-feira (8), o festival aconteceu pela primeira vez no distrito da Califórnia, a partir das 19h30, com produção da CENNA Music e do Conselho de Pastores de Barra do Piraí. No sábado (9), a programação seguiu para a praça central de Ipiabas, com shows a partir das 18h, organizados pela CENNA Music e pela União dos Pastores de Ipiabas.

Antes do evento principal em Ipiabas, às 16h, ocorreu o Aviva Kids, atividade dedicada às crianças com ministração e brincadeiras.

Entre as atrações musicais estiveram Cultura do Céu, Ministério Apascentar, DJ Naudão, Pr. Dário, Mariane, Vanderson Santos, Diogo Pereira e Bia Santos.

A prefeita Katia Miki destacou o apoio ao festival e adiantou que o evento será levado a outros locais do município ainda este ano.

“Apoiamos o Festival Aviva, um momento importante de fé e gratidão. Em breve, vamos expandir o evento para mais bairros para que toda a população possa participar”, afirmou a prefeita.

Katia ressaltou que a Secretaria de Turismo busca promover eventos que respeitem e valorizem as diferentes religiões presentes no município.