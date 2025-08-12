terça-feira, 12 agosto 2025
Fale conosco

Katia Miki anuncia expansão do Festival Aviva em Barra do Piraí

Prefeitura destacou respeito à diversidade religiosa em novos eventos

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Turismo realizou, no último fim de semana, o Festival Aviva nos distritos de Califórnia e Ipiabas. O evento reuniu artistas da música gospel e contou com ampla participação do público do sul do estado.

Na sexta-feira (8), o festival aconteceu pela primeira vez no distrito da Califórnia, a partir das 19h30, com produção da CENNA Music e do Conselho de Pastores de Barra do Piraí. No sábado (9), a programação seguiu para a praça central de Ipiabas, com shows a partir das 18h, organizados pela CENNA Music e pela União dos Pastores de Ipiabas.

Antes do evento principal em Ipiabas, às 16h, ocorreu o Aviva Kids, atividade dedicada às crianças com ministração e brincadeiras.

Entre as atrações musicais estiveram Cultura do Céu, Ministério Apascentar, DJ Naudão, Pr. Dário, Mariane, Vanderson Santos, Diogo Pereira e Bia Santos.

A prefeita Katia Miki destacou o apoio ao festival e adiantou que o evento será levado a outros locais do município ainda este ano.

“Apoiamos o Festival Aviva, um momento importante de fé e gratidão. Em breve, vamos expandir o evento para mais bairros para que toda a população possa participar”, afirmou a prefeita.

Katia ressaltou que a Secretaria de Turismo busca promover eventos que respeitem e valorizem as diferentes religiões presentes no município.

 

 

Você também pode gostar

Festa de Nossa Senhora da Boa Morte será...

VR: Professores da UFRJ intensificam preparação de estudantes...

Teatro Gacemss recebe espetáculo “Embrulha pra Viagem”

Volta Redonda mantém recuperação de vias em 2025...

Volta Redonda realiza 30ª edição do Encontro de...

Jovens de VR participam de ações educativas em...

Turismo: Instância de Governança Regional do Vale do...

Barra Mansa capacita gestores para práticas pedagógicas inovadoras

Profissionais de saúde de Barra Mansa recebem curso...

Demolição em área central de Barra Mansa integra...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996