Katia Miki anuncia reajuste salarial para professores de Barra do Piraí

Barra do Piraí – A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, se reuniu com professores do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da rede municipal para anunciar o reajuste salarial esperado há mais de dois anos. O encontro foi organizado no auditório do UniFAA no município.

Após ser recebida pelos profissionais, Katia valorizou o trabalho dos profissionais da Educação.

“Quero deixar claro que todos os profissionais envolvidos no processo educacional da nossa rede municipal terão a valorização que merece em meu governo. Esta reparação de salário é um direito de cada um dos professores do 6º ao 9º ano, que estão há quase três anos recebendo muito menos do que deveriam. Garanto que essa realidade será mudada em breve. Já estamos finalizando os processos para garantir essa grande conquista. O próximo passo é a aprovação do ajuste na Câmara Municipal. Se aprovado, e tenho certeza de que será, poderemos comemorar, pois a reparação de mais uma injustiça estará concluída”, ressaltou Katia.

A professora de educação física, Priscilla Nogueira, comentou sobre essa reparação e destacou o grande trabalho da prefeita Katia Miki e seu apoio à Educação.

“Depois de anos de injustiças da gestão anterior com os professores especialistas do 6º ao 9º ano, hoje temos o que comemorar. Sim, já neste mês de setembro teremos nossa reparação. A Katia ainda como vereadora, esteve do nosso lado e acompanhou nossas reuniões sempre muito atenta à nossa causa. Como candidata a prefeita, uma de suas promessas foi a nossa reparação, ou seja, consertar um grande erro feito conosco no último governo e também priorizar a educação de Barra do Piraí. A promessa está sendo cumprida!”, disse a professora, que também agradeceu a secretaria Cleide Mara Rocha e ao procurador-geral do município, Marcelo Mourão.