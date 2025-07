Kátia Miki e Cedae fecham acordo para universalizar água até 2035 em B. do Piraí

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí e a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) fecharam um novo contrato de concessão que estabeleceu que a empresa passa a ser responsável pelo abastecimento de água e serviços de esgoto em todo o município. O acordo foi fechado nesta sexta-feira (18) em um encontro entre a prefeita Katia Miki e o presidente da Cedae, Aguinaldo Ballon, na sede da empresa, localizada no Rio de Janeiro.

A falta d’água é um problema crônico que Barra do Piraí enfrenta há muitos anos. A falta de investimentos nas Estações de Tratamento de Água (ETAs), fazem com que a população encontre grandes dificuldades para ter acesso a um dos maiores bens existentes no mundo: a água.

Katia afirma que o contrato com a Cedae – empresa pública que já demonstrou ter capacidade para oferecer um serviço de excelência para os barrenses – vai marcar um grande compromisso assumido com a população durante a campanha eleitoral.

“Um dos maiores problemas que os barrenses enfrentam é, sem dúvidas, a falta d’água, principalmente nos dias mais quentes. Como vereadora, eu sofria esse problema junto com a população e, na campanha eleitoral, falei que trabalharia arduamente para solucionarmos essa questão de uma vez por todas, com a ajuda de grandes parceiros. Agradeço o governador Cláudio Castro, o deputado estadual André Corrêa, o deputado federal Áureo Ribeiro e os vereadores da base que estão empenhados em reconstruir comigo a nossa cidade. Estamos escrevendo uma nova história para Barra do Piraí e ela será cheia de desenvolvimento e de progresso”, destacou a prefeita.

Com o novo acordo, a Cedae, que já atuava no abastecimento do bairro Vale do Ipiranga e nos distritos de Ipiabas e Vargem Alegre, vai investir em obras de modernização das ETAs, bem como na construção de uma nova estação de tratamento, melhorias na rede de distribuição e instalação de novos equipamentos para garantir que a água chegue com regularidade e qualidade às casas dos moradores.

De acordo com a empresa, só em 2025 serão investidos cerca de R$ 50 milhões na construção de uma nova Estação de Tratamento no lugar da Paraíso, com capacidade de vazão de 210 litros por segundo, resolvendo o desabastecimento no distrito sede.

Além disso, o contrato estabelece metas claras de desempenho, com o compromisso de universalizar tanto o abastecimento de água quanto o saneamento básico, com prazos previstos até 2033 e 2035. Estima-se que o investimento total até essas datas ultrapasse os R$250 milhões.

O presidente da Cedae, Aguinaldo Ballon, ressaltou os principais objetivos da empresa, detalhando parte do cronograma de ações para que as metas sejam atendidas.

“Este é o primeiro passo para viabilizar os investimentos necessários, especialmente nas áreas onde a CEDAE ainda não atuava, melhorando a qualidade do serviço, ampliando as estações de tratamento e aumentando a oferta de água. Nosso objetivo é resolver um dos principais problemas da cidade, que é a escassez de água, principalmente durante o verão, reduzindo a dependência de caminhões-pipa no médio prazo. A expectativa agora é seguir o cronograma de ações e, em um curto espaço de tempo, normalizar o abastecimento em Barra do Piraí”, declarou Aguinaldo.

Por fim, a prefeita reforçou que acabar com o problema crônico da água e esgoto no município é um dos maiores compromissos de sua gestão. “Estamos trabalhando pelo povo. Não descansaremos até sanarmos esse problema crônico do município. Garanto que esse é um dos maiores objetivos da nossa gestão. Junto à Cedae, daremos dignidade a esse serviço essencial o qual a população tanto necessita. Como prefeita, não admito mais que nenhum barrense fique sem água. Por isso, determinei também investimentos imediatos para sanar a falta d’água, principalmente, nos bairros: Química, Belvedere e Lago Azul”, pontuou Kátia Miki.

A prefeita foi acompanhada na reunião pelo deputado estadual André Corrêa; pelo secretário municipal de Água e Esgoto, Carlos Afonso Marques; e pelos vereadores Elves Costa, Jeordane Perino e Macrei Júnior.